«البنك الدولي»:3.2 % نمو الاقتصاد الإماراتي في 2021

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف البنك الدولي عن توقعاته بارتفاع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 2.6% في 2019، على أن يتسارع إلى 3% في 2020، مع مضي البلاد في تنفيذ استثمارات في مرافق البنية التحتية قبل تنظيم معرض إكسبو 2020 في دبي، فيما رجّح تراجع التضخم من 3.1% في 2018 إلى 2.1% بحلول 2021 مع انحسار تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشف البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي لدول الخليج الذي أصدره البنك أمس على هامش مؤتمر صحفي في أبوظبي بعنوان «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية - رأس المال البشري والنمو في دول الخليج العربية»، أن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى حدود 3.2% بحلول 2021، وذلك بدعم من خطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي وإقامة معرض إكسبو 2020 في دبي.

وتحسُّن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين للبلاد. وأوضح أن أرصدة المالية العامة والمعاملات الجارية واصلت الانتعاش، فيما يجري حالياً تطبيق إجراءات لتيسير المالية العامة في الوقت الحالي لتسهيل انتعاش النمو غير النفطي.