استطلاع: مديرو صناديق الشرق الأوسط يخططون لزيادة الاستثمار بالإمارات

المصدر: دبي - رويترز

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الإمارات والكويت على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

بينما ستُبقي إلى حد كبير على انكشافها على بقية دول المنطقة عند المستويات الحالية. وقال نصف مديري الصناديق إنهم سيعززون الاستثمارات في الإمارات، وتعافت بورصة دبي وارتفع مؤشرها 9.25 % منذ بداية العام بفضل نتائج قوية من شركات مرتبطة بإعمار العقارية.

وقال ستة من مديري الصناديق العشرة المشاركين في الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في الكويت.

وقال ثمانية من مديري الصناديق إنهم سيبقون على مخصصاتهم للسعودية ومصر وتركيا على حالها دون تغيير.