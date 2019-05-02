أفضل أداء شهري لـ«دبي للذهب» منذ تأسيسها

المصدر: دبي - البيان

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) أفضل أداء لشهر أبريل منذ تأسيسها، حيث بلغ إجمالي حجم العقود المتداولة 1,696,877 عقداً بقيمة 32.29 مليار دولار، وجاء الأداء القياسي مدفوعاً بنمو تداولات الروبية الهندية، مدعومة بالانتخابات المقبلة في الهند، فضلاً عن استمرار التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، والتي أسهمت أيضاً في ارتفاع أحجام التداول على العقود الأخرى في البورصة.

وحقق عقد كوانتو الروبية الهندية الآجل، الذي يعد مؤشراً لسعر زوج عملات الروبية الهندية/‏الدولار الأمريكي، أداءً جيداً مع تداول 1,621,202 عقد بزيادة 42.14% على أساس سنوي، وحقق اليورو الأداء الأفضل مسجلاً أعلى معدل اهتمام شهري مفتوح بواقع 3,574 عقداً.

وتأكيداً على أدائها المتميز في أبريل، حصلت بورصة دبي للذهب والسلع خلال الشهر على شهادة شرعية جديدة لعقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتلقت البورصة هذه الشهادة من مؤسسة «منهاج» الاستشارية.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي للبورصة: «بعد بداية قوية في عام 2019 من خلال توسيع محفظة منتجاتنا، وتحطيم الأرقام القياسية السابقة لأحجام التداول، حافظنا على زخمنا ونحن نمضي نحو الربع الثاني من العام، ويشير النمو المتواصل في أحجام تداول عقود كوانتو الروبية الهندية واليورو لشهر أبريل، إلى أن مشاركي السوق لدينا يعتمدون بشكل متزايد على بورصة دبي للذهب والسلع للتحوط والاستثمار، وتعكس التطورات الأخرى التي أنجزناها، مثل قدرة الاتصال الجديدة بشبكة فائقة السرعة، التزامنا المستمر بتلبية احتياجات المستثمرين».

وأضاف: «هناك نشاط واسع ضمن خططنا لبقية العام، مع قيامنا بتعزيز مستوى المشاركة وتوسيع مجتمع أعضاء البورصة، كما أننا نتطلع إلى إطلاق أول منتج ذهب مصغر تشهده بورصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني، ما سيعزز حيوية عروض منتجاتنا».