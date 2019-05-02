578 مليون درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» الفصلية بنمو %6.6

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت شركة أدنوك للتوزيع ارتفاعاً في صافي أرباح الربع الأول بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 578 مليون درهم.

وارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزونات) محققة نمواً بنسبة 16.5% لتبلغ 733 مليون درهم. وسجلت التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها النفقات الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 24.9% على أساس سنوي لتصل إلى 687 مليون درهم. وبلغت الإيرادات 4.77 مليارات درهم، مقارنة بـ 5.15 مليارات درهم في الربع المماثل 2018.

وواصلت ربحية الشركة تسجيل نتائج جيدة، حيث وصل هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 15.4% مقابل 13.6% في الربع الأول من عام 2018، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 0.046 درهم.

كما ارتفعت بنسبة 29.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وواصلت الشركة الحفاظ على نسبة منخفضة من معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل 0.35x في 31 مارس 2019.

وزاد عدد محطات بيع الوقود في شبكة شركة أدنوك للتوزيع بالدولة إلى 379 محطة، مع إضافة ثلاث محطات جديدة، وارتفع عدد متاجر التجزئة إلى 252 متجراً، بما في ذلك 14 متجر «جيان» للخدمة السريعة، وارتفع إجمالي الأرباح غير النفطية بنسبة 9.2٪، حيث ساهم برنامج الشركة لإعادة تنشيط متاجر التجزئة في تعزيز تجربة التسوّق وكذلك في تحسين الهوامش الكلّية وزيادة في متوسّط حجم سلّة المشتريات بنسبة 13.2%.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «حققنا انطلاقة قوية في السنة المالية 2019، بفضل تركيزنا المستمر على العملاء ومرونة نموذج أعمالنا، حيث تؤكد النتائج المعلن عنها للربع الأول من العام 2019 طموحنا المتمثل في الحفاظ على أداء مالي قوي من خلال تفوق الأداء التشغيلي ومستوى خدمة العملاء الممتاز.

لقد أثبتت شركة أدنوك للتوزيع مجدداً قدرتها على تحقيق نموّ مربح وطويل الأجل، مدفوعاً بعروض أوسع من المنتجات والخدمات، وتقديم تجربة معززة ومستوى أفضل من الخدمة، مع مواصلتنا التركيز على مسيرتنا. ولا شك في أننا على الطريق نحو جعل أدنوك للتوزيع شركة عالمية المستوى لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى الإمارات والعالم».

وأضاف الراشدي: «نستمر في جهودنا لتسريع خطط نموّنا خلال العام 2019، واستجابة للاهتمام الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين، تنوي شركة أدنوك للتوزيع استضافة «أيّام أسواق المال» لأول مرة في كلّ من لندن ونيويورك خلال شهر مايو. نحن سعداء باستجابة السوق نحو التزامنا بتنفيذ الوعود التي قطعناها خلال الطرح العام الأولي لأسهمنا، وإمكانية تحقيقنا للمزيد من النموّ مستقبلاً».