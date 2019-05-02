«إثراء دبي» تعقد اتفاقاً مع «شيفال كولكشن» لإدارة «برشا هايتس»

المصدر: لندن - وام

وقعت «إثراء دبي» - الشركة المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي اتفاقية مع «شيفال كولكشن» - الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الشقق السكنية والفندقية الفاخرة - لإدارة أحدث مشاريعها الواقعة في «برشا هايتس» في دبي، والذي يتوقع أن يبدأ بناؤه في الربع الأخير من عام 2019.

وتم الإعلان عن الاتفاقية أمس في مكاتب شيفال كولكشن لندن بحضور معالي محمد إبراهيم الشيباني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وخليفة الدبوس عضو مجلس إدارة شركة إثراء دبي ومحمد المرزوقي المدير العام وجورج ويستويل الرئيس التنفيذي لـ«شيفال كولكشن».

ويضم مشروع برشا هايتس المتعدد الاستخدامات تحت إدارة «شيفال ميزون» 280 وحدة سكنية وفندقية إضافة إلى محال بيع بالتجزئة ومرافق ترفيهية فاخرة في حين يتميز التخطيط المعماري بأسلوب حياة راقٍ ومفهوم جديد ليناسب تطلعات كلا المسافرين من العائلات ورجال الأعمال والمقيمين من العائلات الكبيرة من العرب والآسيويين، حيث تتميز شققهم بمساحات كبيرة، وكذلك العائلات الصغيرة أو قيد الإنشاء، حيث يصمم لها أيضاً مساحات أصغر من شقق مكونة من أستوديو أو غرفة واحدة أو اثنتين.

وقال خليفة الدبوس: يعد توقيع الاتفاقية إنجازاً مهماً ينسجم مع تطلعات إثراء دبي في تطوير بيئة مجتمعية متجددة، ونحن على ثقة أن شركة شيفال كولكشن تعمل في أقصى درجة من الكفاءة والتصميم المرهف والراقي، مضيفاً: إن إثراء دبي تؤكد أن المشروع يوفر تصميماً مميزاً وبمعايير عالية الجودة.

من جانبه قال محمد المرزوقي من شيفال كولكشن: يشرفنا الحصول على إدارة هذا المشروع بالكامل من إثراء دبي ما يعد تعبيراً عن الثقة في شركتنا شيفال كولكشن، ونؤكد بدورنا أن هذا المشروع سيكون محط أنظار واهتمام العالم باعتباره مشروع بناء متعدد الاستخدامات وبمفهوم جديد ومتطور، وسنكرس جهودنا لضمان نجاح بنائه وتشغيله وجعله وسيلة مريحة وفاخرة وفاعلة.

وإلى جانب مشروع مرتفعات برشا هايتس تعمل إثراء دبي على إدارة وتطوير عدد من أكثر المشاريع العقارية طموحاً في دبي منها مشروع «ون زعبيل» الرائد، الذي يضم أطول مبنى معلق في العالم (ذا لينكس) وهو قيد التطوير ومن المقرر الانتهاء منه في أوائل عام 2021، ومن المقرر أيضاً تسليم مشروع «إثراء ديرة» في الربع الأخير من عام 2019، وهو يهدف إلى إحياء التقاليد العريقة للتجارة في دبي، كما سيفتح مشروع إثراء ديرة أبواباً جديدة ليثري اقتصاد دبي مع توسيع سوق الذهب وإضافة محلات التجزئة والمكاتب والمساكن نحو واجهة ديرة المائية.