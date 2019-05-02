تطور بنية الإمارات التحتية يعزز الإقبال على الحجوزات الإلكترونية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

انعكس النمو المتسارع الذي تشهده البنية التحتية للتكنولوجيا في الدولة وتوافر خدمات الإنترنت بسرعات عالية على نمو الحجوزات الإلكترونية للفنادق وتذاكر السفر ومختلف البرامج السياحية التي أصبحت في طريقها لتجاوز الحجوزات التقليدية المباشرة، بما تحققه من نسب نمو ثابته مقارنة بالحجوزات التقليدية، إذ تشير التوقعات أن تصل حصة الحجوزات الإلكترونية إلى نحو 43% من مجمل الحجوزات في 2020.

وارتفعت نسبة الحجوزات الإلكترونية للبرامج السياحية الداخلية والخارجية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، تبعاً للنمو المتزايد في استخدام الإنترنت، بحسب خبراء في قطاع السياحة والسفر أشاروا إلى أن زيادة الإقبال على الحجز الإلكتروني دفعت الكثير من الفنادق وشركات السياحة إلى تخصيص موظفين لاستقبال الحجوزات ومساعدة العملاء على اختيار نوعيات الخدمة التي يفضلونها.

قال خبراء: إن التجربة الإماراتية في مجال الحجوزات الإلكترونية تتميز بوجود بنية تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة للتقدم التقني في مجال الحكومة الإلكترونية، مشيرين إلى أن المرحلة تتطلب الاهتمام بالتسويق الإلكتروني، خاصة مع انتشار ثقافة الإنترنت وزيادة الثقة بمواقع الحجز الإلكترونية عوضاً عن انخفاض التكلفة وزيادة المردود.

معاملات

وقال سمير باجول، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «كلير تريب»: في دولة الإمارات، بلغت نسبة انتشار حجوزات السفر عبر الإنترنت إلى ما يزيد على 38% من إجمالي الحجوزات، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم 43% في عام 2020.

ووفقاً لتقرير (Phocuswright) حول أداء قطاع السفر الرقمي في الشرق الأوسط، الذي قدر قيمة حجوزات السفر الرقمية في الدولة بحوالي 17 مليار دولار مقارنة بالحجوزات التقليدية التي وصلت إلى 28 مليار دولار.

وأضاف أنه في ظل الانتشار الواسع للهواتف المتحركة في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع تعداد السكان من فئة الشباب، واصلت المنطقة نموها القوي في حجم المعاملات التي تتم عبر الإنترنت بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بحجوزات السفر، والتي شهدت نمواً أسرع بنسبة 25% على أساس سنوي مقارنة بحجوزات السفر التقليدية التي نمت بنسبة 5%.

وقال إن «كلير تريب» قد نجحت في تحقيق نمو بلغ نسبته 40% على أساس سنوي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 2018، ومع حصة سوقية تزيد على 65%. بحث وتخطيط

قال مأمون حميدان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند٬ في «ويجو» إن معدلات الاتصال بشبكة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى ما يقارب 90% من عدد السكان، وتعتبر دولة الإمارات من أكثر دول المنطقة تطوراً مع توفر البنية التحتية المتقدمة مما انعكس بالإيجاب على قطاع الحجوزات الإلكترونية ودفع بنمو قطاع السفر الإلكتروني في المنطقة.

وأضاف أنه من خلال «ويجو»، محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٬ أن عمليات البحث والتخطيط وحجوزات السفر الإلكتروني عبر الهاتف المحمول حوالي 80٪ من إجمالي الحجوزات الإلكترونية وذلك بزيادة بنسبة 177٪ بين عامي 2016 و2018.

وقال إن الشركة تجاوزت ولأول مرة حاجز المليار دولار أمريكي في مجموع حجوزات تذاكر الطيران التي تمت عبر ويجو. وقمنا بتطوير منتجاتنا وإضافة العديد من المزايا منها خيارات البحث في وجهات متعددة والكثير غيرها.

استطلاع

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أخيراً، عبر الموقع الإلكتروني لـ «البيان» وصفحتيها على «تويتر» و«فيسبوك» أن طرق الحجز الإلكتروني للبرامج السياحية باتت الخيار الأول بالنسبة لسكان الإمارات. وأكد 67% من المشاركين في استطلاع الموقع الإلكتروني تفضيلهم حجز البرامج السياحية داخل وخارج الدولة عبر الحجز الإلكتروني فيما فضّل 33% الحجز المباشر.