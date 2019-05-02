«ورويك» تتوسع في المنطقة بافتتاح 25 فندقاً بحلول 2025

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات «ورويك»، شركة الضيافة العالمية الموجودة في 25 دولة حول العالم، عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس، في سوق السفر العربي. وفي إطار الإسراع بالتوسع في المنطقة، وضعت المجموعة هدفاً طموحاً بإدارة 25 فندقاً تمثل 2500 غرفة بحلول عام 2025. وتدير الشركة حالياً 16 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تمتد في المملكة العربية السعودية، تركيا ولبنان، وكلها من فئتي 4 و5 نجوم.

وقال جمال سرحان، النائب الأول للرئيس والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فنادق ومنتجات ورويك: «نحن نركز على توسيع وجودنا، خاصة في المملكة العربية السعودية، مع هدف نهائي بالوصول إلى 25 فندقاً بحلول عام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تحمل المملكة العربية السعودية، إمكانية هائلة لنمو قطاع السياحة والضيافة طبقا لرؤية السعودية 2030 ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التطور.