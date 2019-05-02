جناح مطارات دبي يستقطب خبراء السياحة والسفر

المصدر: دبي - البيان

اختتم جناح مطارات دبي مشاركته في سوق السفر العربي، حيث استقطب اهتمام الخبراء والمهتمين بسوق السفر والسياحة العالمية بهدف التعرف إلى عملية التحول التي يشهدها مفهوم السفر عبر مطار دبي الدولي بفضل الخيارات الجديدة التي يتم إضافتها إلى قائمة الخدمات التي يقدمها المطار لنحو 90 مليون مسافر من المتوقع أن يستخدموا المطار خلال العام الجاري.

وقالت أنيتا مهرا نائب الرئيس لشؤون التسويق والاتصال المؤسسي في مطارات دبي: «سعداء باستضافة الزوار في جناحنا، ولقد أتاح لنا المعرض الفرصة لأن نتفاعل مع الزوار وأن نسلط الضوء على علامتنا التجارية الجديدة. المسافر على رأس أولوياتنا وأكثر من 100 ألف موظف يعملون في مطار دبي الدولي لتحقيق رؤية وهدف مشترك هو إسعاد المسافرين وضمان حصول كل فرد منهم على تجربة سفر على طريقة دبي تناسب تطلعاتهم واحتياجاتهم».

وستسهم العلامة التجارية الجديدة في تحويل مطار دبي الدولي إلى تجربة افتراضية غامرة تقدم أشهر معالم دبي في المطار، ترافقها مجموعة من العروض الموسيقية والفنية والثقافية، وحتى عروض الأزياء، التي تجسد بمجموعها الثقافة المحلية وتحتفي بالتنوع الذي تحفل به دبي.