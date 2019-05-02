سوق دبي الحرة تحصد جائزة «أبرز مشغل في مطارات الشرق الأوسط»

المصدر: دبي- البيان

فازت سوق دبي الحرة بجائرة «أبرز مشغل لسوق حرة في مطارات الشرق الأوسط»، خلال الحفل السنوي الـ 26 لتوزيع «جوائز السفر العالمية»، الذي أقيم أخيراً في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتكرم جوائز السفر العالمية (وورلد ترافل أوردز) التميز في عدد من أبرز قطاعات صناعة السفر والسياحة والضيافة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نحن سعداء بتفرد سوق دبي الحرة بالحصول على جائزة أبرز مشغل لسوق حرة من جوائز السفر العالمية، والتي تُمنح بناء على آراء متخصصي ومحترفي صناعة السفر، الذين نعتز بتصويتهم على منحنا الثقة». تسلم الجائزة ممثلاً عن سوق دبي الحرة، صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي- الخدمات المؤسسية، وذلك من غراهام كووك، مؤسس جوائز وورلد ترافل.