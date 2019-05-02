«حياة» تخطط لافتتاح 6 فنادق في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي- البيان

أفادت مجموعة حياة للفنادق بأنها تخطط لافتتاح 13 فندقاً جديداً بحلول عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، تضم 3400 غرفة، مشيرة إلى أن السوقين الإماراتية والسعودية ستشهدان افتتاح 6 فنادق، ضمن استراتيجية توسع المجموعة للسنوات الثلاث المقبلة، مع وجود خطط لإطلاق علامة تجارية جديدة في المنطقة بحلول عام 2022».

وقال لودفيج بولدوكيان نائب رئيس التطوير الإقليمي في مجموعة حياة للفنادق إن «المجموعة شاركت في معرض سوق السفر العربي 2019 بدبي، خلال الفترة من 22 إلى 25 من أبريل الماضي، للتعرف إلى الفرص الموجودة والاستثمارات الفندقية الكبيرة في المنطقة، خصوصاً في دولة الإمارات والسعودية»، متوقعاً افتتاح المجموعة 13 فندقاً جديداً بحلول عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، تضم 3400 غرفة».

وأضاف بولدوكيان أن «تحقيق النمو والتوسع في سوق ديناميكية مثل منطقة الشرق الأوسط، لا سيما دولة الإمارات الزاخرة بالفرص، يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية النمو العالمي التي ننتهجها، والتي تقوم حالياً بإدارة وتشغيل 19 فندقاً تضم أكثر من 6000 غرفة فندقية».

وأشار بولدوكيان إلى أن «المجموعة، التي بدأت رحلتها في منطقة الشرق الأوسط عام 1980، من خلال إطلاق فندق (حياة ريجنسي دبي)، تخطط لمضاعفة عدد فنادقها في المنطقة بحلول عام 2023، عبر إطلاق مجموعة من المشروعات المرتقبة»،