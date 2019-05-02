داماك تسلّم 1762 وحدة فندقية العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشفت«داماك للفنادق والمنتجعات»، ذراع الضيافة الفاخرة لـ «داماك العقارية»، أنها ستقوم بتسليم 1762 وحدة إقامة فندقية خلال 2019، من بينها 827 وحدة في «باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي» بدبي، و481 وحدة في «راديسون داماك هيلز»، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 454 وحدة في «داماك إسكلوسيفا» بالرياض.

وكشفت الشركة عن تنامي شعبية وحداتها العقارية من نوع الشقق الفندقية مع توفير نظام «رنتال بول» الذي يساهم في تحقيق عوائد للمستثمرين من دون الحاجة إلى الخوض في مشاكل إدارة العقار. وخلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي 2019، الحدث الأهم في قطاع السياحة والسفر في المنطقة، أوضح جان فايفر نائب رئيس أول لشؤون الضيافة في داماك أن توجهات المسافرين ساهمت أيضاً في ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية، كما ناقش فايفر مع بعض الحاضرين الفائدة التي تعود على المستثمرين من الاستثمار في عقارات داماك نتيجة انخفاض الكلفة التشغيلية.