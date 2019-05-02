317 براءة اختراع من برنامج «تكامل» في أبوظبي حتى نهاية 2018

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق برنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منذ إنشائه في العام 2011 حتى نهاية العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد براءات الاختراع، حيث تم تقييم 690 طلباً لبراءات الاختراع، ومنح 317 براءة اختراع لمخترعين من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية المستفيدة من الدعم المقدم من لجنة الابتكار، من بينها جامعات الإمارات، وخليفة وأبوظبي، وشركة العين للتوزيع، وبلدية العين وغيرها.

وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، حرص الدائرة على مواصلة برنامج «تكامل» دعمه للابتكار والمخترعين بما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في الإمارات، دعما لمحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

ونظم برنامج «تكامل» منذ تأسيسه ما يقرب من 72 ورشة توعية في مجال الملكية الفكرية في مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات عدّة في أبوظبي ودبي والشارقة ومدينة العين، حيث قدم البرنامج خدماته لأكثر من 4340 شخصاً، كما تم في العام 2018 الوصول إلى 800 ألف شخص عن طريق القنوات التسويقية عبر الإنترنت.

ودعم البرنامج 23 نموذجا تطبيقيا حتى الآن. ومن أهم النماذج الشريحة المحاكية للغدة اللمفاوية للمخترعة آية شنطي ومجموعة من الباحثين من جامعة خليفة، والنموذج التطبيقي للموجات فوق الصوتية وناقلات النانو في علاج مرض السرطان للمخترع الدكتور غالب حسيني من الجامعة الأمريكية بالشارقة، ونموذج جهاز الكبد الصناعي للدكتور علي النقبي ونموذجين تطبيقيين لمحدد الكمية الكهرو بيولوجي والبايزولوجسيت للمخترع الدكتور محمود الأحمد من جامعة الإمارات.

كما تم دعم نموذجين تطبيقيين لاكتشاف الأدوية الجديدة لعلاج البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة واكتشاف التركيبات الصيدلانية كعقاقير مضادة للسرطان، ونموذج القسطرة البولية المضادة للمخترع أحمد الحمادي، ونموذج السدود السنية للمخترعة الطبيبة وفاء البلوشي، و«حقيبة الاتحاد» للمخترع سعيد المحرمي.

كما حصل على دعم البرنامج مشروع «فاب كاست للبطاريات» للمخترع أيوب الحمادي.