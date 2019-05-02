مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي يعلن انضمام «شراكة» إلى منظومة «تم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي انضمام مبادرة «شراكة» إلى منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بهدف الارتقاء بالخدمات الذكية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في سبيل تحسين بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقال سيف الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي: تم إطلاق منصة «شراكة» عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي. ويأتي انضمام المنصة إلى منظومة «تم»، ليؤكد مساهمتنا الفاعلة في عملية توحيد الخدمات الحكومية بهدف إسعاد المتعاملين وتسهيل عمل المستثمرين وذلك في سبيل الارتقاء ببيئة الأعمال بأبوظبي.

وأضاف: تبذل حكومة أبوظبي جهوداً حثيثة في مسيرتها لتعزيز بيئة الأعمال، حيث جاء برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» ليترجم رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار ودعم سياسات التنويع الاقتصادي.

ويحرص مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي من خلال إطلاق مبادرة «شراكة» وانضمامها إلى منظومة «تم»، على خلق حوار مباشر وموثوق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية حقوقه وضمان دفع المستحقات.

وأكدت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، ريادة إمارة أبوظبي في مسيرة التحول الرقمي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها الدائم للابتكار والمعرفة بما يعزز البيئة الاقتصادية التنافسية في إمارة أبوظبي، كما أشارت إلى أهمية التكامل والاستفادة من المبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية كأحد المحاور الرئيسية التي تشكل استراتيجية الهيئة في قيادة أجندة التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية في إمارة أبوظبي.

وقالت: تستمر جهود الهيئة بالشراكة مع الجهات المعنية في حكومة أبوظبي من أجل توفير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية الذي يضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز والاستباقية.