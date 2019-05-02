3 فائزين في الدورة الرابعة من مسابقة دبي لروّاد الأعمال الذكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن الفائزين الثلاثة بالدورة الرابعة من مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية، التي أطلقتها بالتعاون مع دبي الذكية، وذلك خلال حفلٍ أقيم أول من أمس على هامش فعاليات منتدى «إنتربرايز أجيليتي 2019».

وحصد تطبيق «ديناري كاش» لتحويل المبالغ المالية دون رسوم على المركز الأول، في حين حصلت منصة «عربي» لتعليم اللغة العربية على المركز الثاني، وحل ثالثا تطبيق «إكسبنس» الذي يعد أول حساب مصرفي ذكي ورقمي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بمنطقة الخليج. وكرم ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي الفائزين بحضور عددٍ من أبرز قادة ورواد الأعمال في المنطقة.

وبلغت نسبة النمو في عدد الدول المشاركة في الدورة الحالية للمسابقة بخلاف الإمارات 217% مقارنة بالدورة الثالثة السابقة، حيث تقدم للمشاركة بالجائزة مشاركون من 19 دولة في الدورة الحالية مقارنةً بـ 6 دول خلال الدورة السابقة، ما يعكس عالمية المسابقة وريادتها في استقطاب مشاركات الشركات العالمية الناشئة.

وقال ماجد الغرير إن عدد الأفكار المقدمة للمسابقة على مدى دوراتها الأربع بلغ أكثر من 1,600 مشاركة، مشيراً إلى أن الأفكار المقدمة للمسابقة ستضيف إلى بيئة الأعمال في دبي ابتكارية وتميزاً، وتعزز من رؤيتها في التحول الذكي.

ومن جهتها، قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: « تسعى دبي الذكية باستمرار إلى الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية التي يمكن تطبيقها والاستفادة منها على أرض الواقع في مختلف القطاعات، بشكل ينعكس على الخدمات المقدمة لكل أفراد المجتمع».