دور متزايد للنساء في دعم قطاع الطيران

قالت مرفت سلطان، رئيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة نساء في الطيران إن المرأة تلعب دوراً رئيسياً في نمو صناعة الطيران والفضاء، ولم يكن هناك من وقت أفضل لهن من الآن لبناء مسيرة مهنية ناجحة في هذه الصناعة والمشاركة في قصة النجاح.

وطلبت مرفت سلطان أمس خلال الدورة الرابعة للجمعية العمومية لمنظمة نساء في الطيران، والتي انعقدت على هامش أعمال معرض المطارات في دبي، من الإناث أن يقدمن أنفسهن وأن يكن جزءاً من نمو صناعة الطيران.

وألقى الأمير فهد بن مشعل آل سعود، رئيس هيئة الطيران بدول مجلس التعاون الخليجي، كلمة رئيسية قال فيها: «لدينا العديد من النماذج النسائية الملهمة، سيما في العالم العربي، ونحن فخورون بهن».

وتحدث بيرني دان، رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في خطابه الرئيسي حول التحديات والتضحيات التي تواجهها النساء في مسعاهن لمتابعة أحلامهن.

وأضاف: «على الرغم من أننا قطعنا شوطاً طويلاً، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يجب عمله. لا نزال نعيش اليوم في عالم لا تتمتع النساء فيه بفرص الوصول، أو الفرص، أو الأجور نفسها التي يتمتع بها الرجال، وهو ما ينطبق على كل القطاعات وليس فقط قطاع الطيران»، وتتوقع بوينغ حاجة العالم إلى 635 ألف طيار تجاري جديد على مدار الأعوام التسعة عشر المقبلة، وهو ما يكافئ تقريباً ضعف القوى العاملة الحالية.