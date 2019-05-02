807 مليارات درهم التمويلات الصناعية والتجارية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ارتفعت تمويلات البنوك للقطاع الصناعي والتجاري بنهاية مارس الماضي إلى 807.1 مليارات درهم مقابل 792.6 مليار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 14.5 مليار.

وأشارت إحصاءات نشرة المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي لشهر مارس، إلى نمو الائتمان 4.2% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربعي.

حيث وصل إلى تريليون و675.1 مليار، وارتفع الائتمان الموجه للقطاع الخاص إلى تريليون و140.6 مليار درهم بزيادة 10.6 مليارات. وارتفعت استثمارات البنوك إلى 367.8 مليار بنمو 10.5%، كما بلغت الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي 423.3 مليار درهم، وارتفع رصيد المركزي من السبائك الذهبية إلى 1.143 مليار. وكشفت نتائج مسح ثقة الائتمان زيادة الطلب على القروض التجارية، خاصة في دبي.