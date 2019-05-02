«إحصاء أبوظبي»: الديزل يرتفع 5.7% في مارس

المصدر: أبوظبي-البيان

أظهر تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي حول أسعار مواد البناء في الإمارة لشهر مارس 2019 ارتفاع متوسطات أسعار كل من مجموعة «الديزل» بنسبة 5.7% مقارنة بشهر فبراير الماضي، ومجموعة «أسلاك للشقق» بنسبة 3.8% ومجموعة الأنابيب

(uPVC) بنسبة 3.7%، في المقابل انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الأنابيب (PVC)» بنسبة 2.9% ومجموعة «الحديد» بنسبة 1.5% ومجموعة «المواد العازلة» بنسبة 1.0%.

من ناحية أخرى، ارتفعت مجموعة «أطقم الحمام كاملة بدون اللوازم» بنسبة 11.1% ومجموعة «أدوات النقل» بنسبة 10.1% ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 10% وذلك في شهر مارس الماضي مقارنة بشهر مارس 2018. وانخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك للشقق» بنسبة 14.0%، ومجموعة «أسلاك/‏‏‏ للمباني» بنسبة 10.2% ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 9.3% خلال شهر مارس 2019 مقارنة بشهر مارس 2018.

المواد العازلة

ارتفع خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل في عام 2018 متوسط أسعار مجموعات كل من «البلاط والرخام» بنسبة 9.1%، وكل من مجموعتي «المواد العازلة» بنسبة 8.8% و«أطقم حمام كاملة بدون اللوازم» بنسبة 8.5%، بينما انخفض متوسط أسعار كل من مجموعات «أسلاك/‏‏‏ للشقق» بنسبة 14.9% ومجموعة «أسلاك/‏‏‏للمباني» بنسبة 11.9% ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 10.1%.

ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018 ارتفع متوسط أسعار كل من مجموعة «الأصباغ» بنسبة 4.3%، ومجموعة «الأنابيب (PVC)» بنسبة 3.1%، ومجموعة «أطقم الحمام كاملة بدون اللوازم» بنسبة 2.4 %. بينما انخفضت متوسطات أسعار كل من مجموعات «الديزل» بنسبة 12.4% ومجموعة البحص والرمل «بنسبة 6.0%، ومجموعة «الزجاج» بنسبة 4.8%.