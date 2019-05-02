مشاريع عبدالله أحمد الموسى تحدّث العلامة التجارية لفندقها

أعلنت شركة مشاريع عبدالله أحمد الموسى، وهي مجموعة فاعلة تتخذ من دبي مقراً لها تغطي مجموعة واسعة من الأعمال التجارية، خلال معرض سوق السفر العربي عن تحديث العلامة التجارية لأحد فنادقها في الشارقة.

ويأتي تحديث العلامة التجارية للعقار الذي أدارته سابقاً فنادق ومنتجعات «ويندهام» تحت اسم فندق وأجنحة رمادا الشارقة، تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للشركة المالكة الهادفة إلى تعزيز علامتها التجارية المحلية «جولدن ساندز» التي أثبتت حضورها الناجح في السوق منذ 30 عاماً.

وقال نايف الموسى: «لا شك أن قطاع الضيافة في الإمارات يتطور باستمرار، وبالتالي يجب علينا أن نكون مرنين وأن نقوم بتكييف استراتيجياتنا لتلبية احتياجات السوق. إن علاقتنا مع «ويندهام» تبقى ودية، ونحن واثقون من أن إدارة «جولدن ساندز» ستحقق تطلعاتنا». دبي - البيان

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