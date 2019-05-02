«دبي للاستثمار» تبحث إقامة مجمع استثماري في مصر

المصدر: القاهرة - وام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، خالد كلبان الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للاستثمار» والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري.

واستمع رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء إلى شرح من الرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار حول نشاطها، والذي يمتد ليشمل عددا من القطاعات ويأتي في مقدمتها قطاع العقارات. واستعرض خالد كلبان مقترحا بإقامة مجمع استثماري متكامل على أرض مصر تتوافر به كافة الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر واستغلال الفرص الواعدة بها.

وقال إنه زار عددا من الأماكن المقترحة لإقامة هذا المجمع في محافظة الفيوم ومدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء دراسة وافية والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال تمهيداً للبدء في تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح خالد كلبان أن الشركة ساهمت في إقامة العديد من المناطق الصناعية والسكنية والتجارية، وتصل استثماراتها إلى نحو 5.5 مليارات دولار تتضمن أيضاً العمل في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والترفيه والأغذية ومواد البناء والتشييد. وأكد رئيس الوزراء المصري حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والتعاون مع المستثمرين الجادين وتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لبدء مشروعاتهم الجادة.