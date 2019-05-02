«إمداد» تجدد شراكتها مع مجموعة وصل لإدارة الأصول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، إعادة توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات إدارة وتطوير العقارات في دبي، وذلك لتقديم خدمات إدارة المرافق وأعمال النظافة العامة والمتخصصة في منطقتي «بر دبي 3 و4».

وبموجب العقد، الذي من شأنه أن يعزز قاعدة عملاء «إمداد» القوية في قطاع العقارات، ستقدم الشركة خدماتها في هاتين المنطقتين متعددتي الاستخدامات، اللتين تشغلان مساحة بناء إجمالية تبلغ 13.8 مليون قدم مربعة تقريباً، وتضمان 157 مبنى و6,522 شقة، وتستضيفان نخبة متميزة من الشركات العالمية.

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «بفضل محفظتنا المتنامية من العقارات التجارية والسكنية القادرة على تلبية مختلف احتياجات عملائنا، كان بمقدورنا الحفاظ على مكانتنا كإحدى أبرز مؤسسات تطوير وإدارة والعقارات، ومع ذلك نواصل جهودنا لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

والوصول إلى أرقى مستويات الكفاءة التشغيلية، لضمان النجاح المستمر. ويأتي اختيارنا لشركة إمداد شريكاً لنا في مجال إدارة المرافق، استناداً إلى خبرتها المتميزة وسمعتها الرفيعة في هذه القطاع الحيوي، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعزز جودة أصولنا وفقاً لأعلى المعايير».

وقال جمال لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «بصفتها واحدة من أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، قامت مجموعة وصل لإدارة الأصول بدور أساسي في تعزيز صورة الإمارة كمدينة مزدهرة، حيث أسهمت في تغيير المشهد الحضري من خلال عروضها العقارية المتنوعة التي تقدمها.

أسهمت «إمداد» عبر تقديم مجموعة شاملة من حلول إدارة المرافق، في تمكين العديد من الشركات على غرار «وصل للعقارات» لمواصلة التفوق في هذا القطاع، وإننا من خلال هذه الاتفاقية الجديدة نعيد التأكيد على التزامنا بمواصلة توسيع نطاق أعمالنا والقيام بدور محوري في دعم مسيرة نمو إمارة دبي وتطورها. ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية تعكس النجاح المستمر لعلاقتنا طويلة الأمد مع وصل للعقارات، وهي تشكل خير برهان على ثقتها في قدراتنا للمحافظة على أصولها، وضمان راحة مستأجريها على الوجه الأمثل».

وبموجب الاتفاقية، تشمل خدمات إدارة المرافق التي ستقدمها إمداد لمنطقتي «بر دبي 3 و4» صيانة نظام إدارة المباني، والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى جانب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق، كما ستقوم الشركة بإدارة الخدمات المتخصصة.