«إمباور» تنهي أعمال صيانة محطات التبريد استعداداً للصيف

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، جاهزيتها لاستقبال فصل الصيف باستخدام أحدث التقنيات العالمية في محطات تبريدها؛ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد في الإمارة خلال فترة الصيف.

كما تقوم الشركة بإطلاق حملات توعوية خلال فصل الصيف لرفع الوعي لدى المتعاملين مما يساهم في خفض استهلاكهم خلال فصل الصيف.

وأوضحت «إمباور»، أنه تم الانتهاء من كل أعمال الصيانة الدورية لمحطات تبريد المناطق التابعة لها، والبالغ عددها 75 محطة وموزعة في مناطق دبي؛ لضمان تقديم خدمة تبريد مناطق عالية الجودة للمتعاملين، خلال فترة الذروة في فصل الصيف.

وأكدت «إمباور»، أنها تستخدم أحدث أنظمة تبريد المناطق، الموافقة للمعايير الدولية، في العمليات التشغيلية بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه 30% .

تقنيات عالمية

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تتضمن محطات «إمباور» أحدث التقنيات العالمية، حيث تعمل الشركة على صيانة محطات تبريد المناطق التابعة لها؛ الأمر الذي يسهم في تلبية الطلب المتزايد على أنظمة التبريد بكفاءة عالية وتوفير أفضل خدمة للمتعاملين. وتستفيد الشركة من أشهر الشتاء التي تنخفض فيها نسبة الاستهلاك بشكل عام.

وذلك تعويلاً على أنظمة تبريد مناطق التي تستخدمها، لتتجنب أية عوائق قد تصادفها في فترات الذروة ولضمان مستوى ثابت من الخدمات التي توفرها الشركة لأكثر من 100,000 عميل في مشاريع عقارية بارزة في دبي.

وأضاف، أحمد بن شعفار أن «إمباور» تعمل - دائما - على دعم القضايا البيئية، من خلال استخدام أنظمة تبريد المناطق ذات الحلول التقنية الحديثة، المواكبة لأعلى المعايير الدولية؛ لتعزيز استدامة واستمرارية الموارد الطبيعية لنا وللأجيال القادمة موضحاً أن أنظمة تبريد المناطق، التي تعتمدها «إمباور» قائمة على مبدأ الاستدامة والتدوير، وهو أساس نموذج الاقتصاد الدائري؛ ما يجعل منه النموذج الأكثر ملاءمة لاحتياجات التنمية المستدامة، لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.