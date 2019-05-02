«تيك ستارز» و«ستاربيرست» ينضمان إلى منصة تكنولوجيا تقودها «مبادلة للاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية التي تقودها «مبادلة للاستثمار» بالتعاون مع كل من «مايكروسوفت» و«صندوق سوفت بنك فيجن» وسوق أبوظبي العالمي عن انضمام شريكين جديدين هما «تيك ستارز» و«ستار بيرست» إلى المنصة خلال الربع الأخير من العام الجاري وتعد Hub71 إحدى المبادرات الرئيسية ضمن برنامج «غداً 21» التي أطلقتها حكومة أبوظبي.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71: «نحرص على ترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة رائدة عالمياً تستقطب أصحاب الأعمال الطموحين من أجل تأسيس شركاتهم التكنولوجية هنا في أبوظبي ودعمهم لتوسيع نطاق أعمالهم.

ويأتي ذلك في إطار مهمة Hub71 المتمثلة في تذليل القيود التنظيمية التي تواجهها الشركات الناشئة. كما إننا نتطلع إلى بناء شبكة عالمية تضم شركاء ومستثمرين في مجال التكنولوجيا يدعمون أصحاب الأعمال في منصة Hub71 بهدف تعزيز فرص التميز لهم».

وقال ديفيد براون، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي المشارك في «تيك ستارز»: «نفذت تيك ستارز العديد من البرامج في الإمارات، وسوف تتيح لنا الشراكة فرصة لتوسيع نطاق شبكتنا العالمية التي تنتشر في أكثر من 150 دولة وتضم 10 آلاف خبير توجيه، حيث استفاد منها أكثر من 300 ألف شخص».