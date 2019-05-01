دبي تطور 43 خدمة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

انطلقت، في دبي، أمس، فعاليات «قمة عالم الذكاء الاصطناعي 2019»، بمشاركة أكثر من 180 خبيراً من أبرز المفكرين وصنّاع السياسات وكبار التنفيذيين والأكاديميين في مجال الذكاء الاصطناعي من 22 دولة.

وشهد اليوم الأول للقمة التشديد على أهمية الموازنة بين قدرة تقنية الذكاء الاصطناعي على تعزيز بيئة الابتكار من جهة، وضرورة وضع الحكومات إطاراً أخلاقياً يحمي بيانات المستهلكين، وينظم استخدامات هذه التقنية وفقاً للقيم الاجتماعية السائدة.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لـ«دبي الذكية»، إن «مختبر الذكاء الاصطناعي» التابع للمدينة، يقوم حالياً بتطوير 43 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي وتجربتها من خلال نموذج تطبيقي في هيئات تابعة لحكومة دبي، وهي تغطي جوانب خدمية عديدة مثل الأمن والتعليم وتطوير الأراضي والخدمات البيئية. ولفتت إلى أن دراسة حديثة لوحدة «إيكونوميست إنتليجنس» و«غوغل» توقعت أن تضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ما لا يقل عن 122 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2030.

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