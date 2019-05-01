الكعبي: طرح أسهم «ثيبسا» ما زال ممكناً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أن احتمالات إدراج أسهم شركة «ثيبسا» الإسبانية لتكرير النفط، التي تمتلك «مبادلة» حصة أغلبية فيها، في البورصة ما زالت واردة وممكنة، برغم أنها لا تشكّل جزءاً من خطط «مبادلة» بشأن الشركة الإسبانية في الوقت الراهن.

وأجرى الكعبي حواراً مع صحيفة «إل إيكونوميستا» الإسبانية اليومية، بصفته رئيساً لشركة «ثيبسا».

وأفاد الكعبي بأن تركيز «مبادلة» ينصبّ حالياً على استصدار الموافقات التنظيمية من الجهات ذات الصلة على صفقة بيع حصة أقلية في «ثيبسا» إلى مجموعة «كارلايل» الأمريكية، وأيضاً على مواصلة أداء «ثيبسا» لأعمالها التشغيلية وتنفيذ خططها الاستثمارية.

وفي سياق متصل، نشرت أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن «ثيبسا» كلفت مجموعة «بي إن بي باريبا» الفرنسية للخدمات المصرفية بأداء مهمة المنسق العالمي لاجتماعات مع مجموعة من مستثمري الدخل الثابت قبل الإصدار المحتمل لإصدار صكوك قياسية مقومة باليورو ذات سعر ثابت، وتتراوح آجال استحقاقها بين 5 و7 سنوات.