«دبي للجودة» تكرّم 13 فائزة بجائزة الإمارات للسيدات 2019

المصدر: دبي ـ البيان

كرمت مجموعة دبي للجودة الفائزات بالدورة السادسة عشرة لجائزة الإمارات للسيدات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وأقيم الحفل السنوي للجائزة في فندق الحبتور بالاس دبي، بحضور الشيخ طحنون بن خليفة آل نهيان والمهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة.

وقال المهندس حسن عمر: شهدت الدورة الحالية إقبالاً كبيراً، ووصل عدد المشاركات إلى 78 سيدة، منهم 61 مهنية و17 سيدة أعمال، واُعلن إضافة فئة «القائدات الشابات» للجائزة من العام المقبل كي نعطي فرصة أكبر لإبراز وتسليط الضوء على النماذج الشابة من القيادات النسائية.

13 فائزة

وتبع تكريم الرعاة ولجنة المحكمين والمقيمين، تكريم 13 فائزة من المهنيات وصاحبات الأعمال، حيث تم اختيارهن من قبل لجنة التحكيم والمقيمين التي ضمت الدكتورة مريم مطر، الدكتور عيسى القايدي، والدكتورة هدى المطروشي، والمقدم صلاح المرزوقي ـ رئيس المقيمين.

وتصدرت الفائزات - فئة الأعمال الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، كونها حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع السياسي عن موضوع «الأمن السياسي والاجتماعي في الإمارات 1971 إلى 1998».

كما حصلت على ماجستير في دراسات المرأة عن «الرضا الوظيفي للمرأة بالإمارات» وبكالوريوس في الدراسات الإسلامية والتاريخ، وهي مدرب معتمد في التخطيط الاستراتيجي.

وكانت الفائزة عن فئة المهنيات المهندسة ميثاء بن عدي كونها أول امرأة تشغل منصب مدير تنفيذي في هيئة حكومية، وتدير أصول مشاريع قيمتها 60 مليار درهم، كما تشرف على 1200 موظف، وحققت إيرادات سنوية 5 مليارات درهم، كما حققت 100 من المؤشرات المعتمدة بخطة دبي 2021 بشكل ريادي عالمي، وحولت 37 خدمة إلى تطبيقات ذكية فازت منها بتسع جوائز عالمية ومحلية، كما أدرجت ضمن أفضل 10 قائدات عربيات مؤثرات في القطاع الحكومي ضمن قوائم فوربس العالمية 2018.

وكانت الثانية أمينة أحمد وهي أول مواطنة إماراتية تفوز برئاسة منظمة دولية وهي الجهاز العربي للاعتماد، وتم ترقيتها كمدير إدارة اعتماد تقييم المطابقة في بلدية دبي.

وفي المعيار الأول ــ القيادة كانت الفائزة عن فئة المهنيات: الدكتورة/‏ نورة الظاهري كونها رائدة أعمال مبتكره ونموذجاً يحتذى به للمرأة الإماراتية الناجحة والمبتكرة، حيث أصبحت في أقل من 10 سنوات الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع مع أكثر من 200 موظف.

والفائزة عن فئة الأعمال منى عطية والتي قامت بتأسيس شركة دوت كوم ناجحة تعنى بتقديم خدمات إلكترونية تسهل حياة الأم وتوفر لها الوقت الكافي للعناية بعائلتها.

تخطيط استراتيجي

وبالنسبة للمعيار الثاني والمتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والمالي كانت الفائزة عن فئة المهنيات عواطف السويدي كونها مدير برنامج الذكاء الاصطناعي ومدير إدارة التطبيقات الذكية والرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية ساهمت في إنشاء أول مركز شرطة للخدمات الذكية في العالم، حاصلة على عدد من الأوسمة وشهادات على المستوى الدولي والمحلي، والفائزة عن فئة الأعمال: الدكتورة ليلى سوداح كونها أسست أول منشأة رعاية صحية عن طب النساء والتوليد بدبي في عام 1998، وحصلت على شهادة ISO 9001 في عام 2006 والاعتماد الأمريكي.

المعيار الثالث

وفي معيار الثالث الخاص بالإنجازات الوظيفية كانت الفائزة عن فئة المهنيات الدكتورة بابيت كونها مديرة إدارة الجودة في دبي منذ عام 2014، وعن فئة الأعمال: إيناس جزر وهي من أوائل المتخصصين في التغذية العلاجية والطب البديل في الإمارات.

ابتكار

وفي المعيار الخامس المتعلق بالابتكار كانت الفائزة عن فئة المهنيات: جنيفر بيلتنبر وعن فئة الأعمال أمبرين موسى.

مساهمات

في المعيار الرابع المتعلق بالمساهمات الاجتماعية كانت الفائزة الأولى عائشة العبيدلي التي ترأست مجالس الشباب على مستوى دبي والدولة، لها مساهمات فردية اجتماعية مع المؤسسات الخيرية والثانية المهندسة سارا الزرعوني أول إماراتية حاصلة على شهادة تحليل وتشخيص أعطال الكابلات الأرضية للتمديدات الكهربائية.