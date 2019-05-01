المشاركة بإكسبو بكين تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية

المصدر: الصين - ناهد النقبي

أعرب نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي عن سعادته بالمشاركة القوية الكبيرة لدولة الإمارات في معرض اكسبو 2019 بكين للبستنة، مبينا أنه بالرجوع إلى تاريخ المعارض إلى الآن نجد أن مشاركة الإمارات مرت بمراحل متطورة من كونها نوافذ للتبادل التجاري والاقتصادي إلى منصات ابتكارية تخصصت في احتضان محاور استراتيجية لقضايا مهمة في التواصل الحضاري والثقافي مع بقية دول العالم.

ولفت العلي إلى أن مشاركة الإمارات في إكسبو الصين 2019 تعد المحطة الأخيرة خارجيا مع انطلاق إكسبو دبي 2020 العام القادم، وتعد مشاركة الإمارات في جناح إكسبو 2019 بكين مهمة جدا بالنسبة للإمارات، وتجسد حجم العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الصينية التي تبلورت بصورة كبيرة بعد الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للصين، مع توقع زيادة الشركات الممثلة للصين في إكسبو دبي.

فرصة إيجابية

وأكد أن مشاركة الإمارات في المعرض فرصة إيجابية أيضا لاستقطاب الزوار القادمين إلى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة والزوار الصينيين على وجه التحديد لحضور إكسبو دبي 2020 الذي يحفل باستقبال 70% من زواره من خارج الدولة، ويأتي ذلك في ظل استقبال دبي إلى 800 ألف شخص سنويا على وجه الخصوص، مع توقع زيادته قبيل انطلاق فعاليات إكسبو 2020.

وأوضح العلي أنه سيتم توضيح كافة الخطوط العريضة للعمليات التجريبية لكافة مرافق المعرض المنجزة في أكتوبر المقبل للتأكد من جاهزيتها قبل الافتتاح الرسمي بأشهر عديدة، لافتاً إلى الالتزام الجدول الزمني للانتهاء من المرافق والبنايات داخل إكسبو في شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن إكسبو 2019 بكين يعد معرضا عالميا مصغرا غير تجاري.

وأشار العلي إلى أن هذا النوع من المشاركات لا يقيم بلغة الأرقام وإنما بالأهداف المعنوية والثقافية والاستراتيجية التي يصعب ترجمتها إلى أرقام حتى تتم معادلتها بما تم استثماره، مشيراً إلى أن المشاركة الحالية ترتبط بحدث إكسبو 2020، والتي يأتي من أهدافها الرئيسية تعزيز عملية الانتعاش الاقتصادي ما بعد إكسبو لتحقيق عائد استثماري طويل المدى كما تم تقديره وفقا لدراساتنا كونه يعمل على منظومة ابتكارية لاستدامة المستقبل.

كانت الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني للإعلام افتتحت صباح الاثنين الماضي الجناح الرسمي للدولة تحت شعار«تخضير الصحراء»، ويستمر المعرض لمدة ستة أشهر حتى مطلع أكتوبر المقبل. ويتوقع أن يتعدى زوار الجناح أكثر من 11 ألف زائر يومياً.