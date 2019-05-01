«المستثمرين بالخارج» يؤكد مواصلة النمو

المصدر: دبي ـ البيان

‎أكد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أهمية مواصلة نهج عمل المجلس وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المجلس وأهمية مواصلة النمو والتطور والارتقاء بالأداء بما يحقق رؤية دولة الإمارات 2030 في الريادة والتنافسية وتعزيز مكانتها وموقعها الاستثماري على الخارطة العالمية، مع التركيز الدائم على تعزيز القيمة المضافة لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف أعضاء المجلس.

وعقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماع مجلس الإدارة العشرين واجتماع الجمعية العمومية الخامس بفندق جراند حياة في إمارة دبي، وترأس الاجتماعيين عبدالله ثاني الفلاسي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحضور أعضاء المجلس عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وراشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية، عضو مجلس إدارة بروج.

وجمال سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، وخالد المالك، الرئيس التنفيذي للعقارات ـ دبي القابضة، وخالد صالح الراشدي، مدير إدارة الشؤون الحكومية لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار، ومحمد عيسى السويدي، نائب أول الرئيس للعلاقات التجارية والحكومية ـ ماجد الفطيم، وعمر المهيري، مدير العلاقات الحكومية ـ موانئ دبي العالمية.

ومحمد عبدالله عبدالجليل الفهيم، رئيس مجموعة الفهيم لتخطيط الأعمال والأداء، والمهندس عبدالله الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية لمجموعة اتصالات، ومحمد سعيد الرقباني، مدير عام دبي للاستثمار الصناعي وعدد من المسؤولين ممثلة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي آمنة فكري ـ نائب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلاً عن وزارة المالية، وغانم الهاجري، مؤسس وشريك مكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية.

‎وشهد اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عرضا تقديميا قدمته شركتا «سنس إستراتيجي» المستشار الاستراتيجي ومكتب المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن الشؤون القانونية للاستثمار الخارجي.