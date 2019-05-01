«دبي للسياحة» تنظم جلسات حوارية في «الملتقى 2019»

المصدر: دبي - البيان

استضافت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) في جناحها بمعرض سوق السفر العربي، جلسات حوارية، واجتماعات، ولقاءات بحضور ومشاركة خبراء القطاع.

ففي ندوة تمحورت حول توجهات صناعة السفر والتسوق، تحدث يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في «دبي للسياحة» خلال ندوة مشتركة مع إكسبو 2020 بعنوان «اجتذاب الزائر المستدام»، عن المبادرات التي تنفذها الدائرة، مؤكداً في الوقت ذاته حرصها والتزامها بتنفيذ ودعم تلك المبادرات والبرامج التي تساهم في تحويل دبي إلى وجهة سياحية مستدامة ورائدة على مستوى العالم.

وتحدّث عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عن مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق، باعتبار تجارة التجزئة إحدى الركائز الأساسية لقطاع السياحة في دبي، حيث يجمع بين التسوق في شكله الحديث، بينما تقدم مراكز التسوق العصرية والفاخرة المنتشرة في أرجاء المدينة الوجه المعاصر لها، وتحتضن أرقى وأشهر العلامات التجارية العالمية.