مطارات دبي تطبق أنظمة ذكية لأول مرة في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أكدت مطارات دبي وشركاؤها الاستراتيجيون، استعدادها الكامل لتوفير أفضل الخدمات لكبار الشخصيات وضيوف الإمارات من زوار معرض إكسبو 2020 مشيرة إلى أن فريق العمل المعني في مطار دبي الدولي الذي يضم ممثلين عن جميع الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، يقوم ببحث الاستعدادات والتقنيات الحديثة التي سيتم تطبيقها لأول مرة في مطارات دبي، لتعزيز تجربة السفر ورسم اجمل الانطباعات عن دولة الإمارات خلال فترة المعرض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك بحضور أعضاء من فريق إكسبو 2020 لبحث آخر الاستعدادات والخطوات التي ستتخذها منافذ الجوازات والشرطة والجمارك لتسهيل تدفق حركة المسافرين في مختلف مباني مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.

حضر الاجتماع كل من سارة العبد الله مدير الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي مع اكسبو 2020 والمقدم وليد أحمد سعيد نائب مساعد المدير لشؤون الخدمات بالمنافذ الجوية، والرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين بإقامة دبي، ونورة المزروعي مدير إدارة منافذ المستقبل في إقامة دبي ونجلاء الدوخي رئيس قسم الإعلام في إقامة دبي وخالد أحمد مدير أول في إدارة جمارك مطار دبي الدولي (المبنى1) والرائد بشر بن بشر من الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي وعدد من كبار المسؤولين المعنيين.

وقدمت سارة العبد الله شرحاً حول الخدمات النوعية التي يقدمها المطار على مدار الساعة مشيرة إلى انه بفضل جهود فريق العمل سيكون مطار دبي نموذجاً للمستويات غير المسبوقة حول كيفية التعامل مع ضيوف دولة الإمارات من زوار معرض إكسبو 2020.

وأكد العميد حمودة بالسويدا العامري مساعد المدير العام للعمليات في الإدارة العامة لأمن المطارات، أن شرطة دبي بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي سوف تستخدم أرقى الأنظمة الأمنية لتأمين وتسهيل مرور ضيوف الإمارات من زوار إكسبو مشيرا إلى أن أنظمة جديدة سوف يتم تطبيقها لأول مرة خلال فترة المعرض.

وذكر المقدم وليد أحمد نائب مساعد المدير لشؤون الخدمات بالمنافذ الجوية أن دور إقامة دبي يتمثل في استقبال المسافرين وتسهيل اجراءاتهم.

وقال خالد أحمد مدير أول في إدارة جمارك مطار دبي الدولي إن جمارك دبي على أتم الاستعداد لتوفير خدمة تليق بسمعة دولة الإمارات في مجال خدمات الزوار القادمين وإنجاز عمليات التدقيق الذكية على متعلقاتهم وشحناتهم بسرعة قياسية حسب الأصول. وكشف أن جمارك دبي ستقوم بتطبيق تقنيات وأنظمة جديدة سوف تشكل إضافة نوعية لقطاع الشحن البحري والجوي في دبي.