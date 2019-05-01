كلية دبي للسياحة تطلق برنامج «معايير المسافر الصيني»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» وفي إطار استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين» برنامج «معايير المسافر الصيني»، الفريد من نوعه والمصمّم لتدريب الموظّفين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع زوّار المدينة في مختلف نواحي القطاع لتقديم تجارب استثنائية للزوّار من الصين، ويتوفّر برنامج نهج دبي على الإنترنت، كما يمكن استخدامه أيضاً من خلال الهواتف الذكيّة.

وتظهر الإحصاءات الصادرة عن «دبي للسياحة» أنّ المدينة استقبلت 857 ألف زائر صيني في عام 2018، بزيادة قدرها 12 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، مما يجعل الصين ثالث أكبر سوق رئيسي لدبي.

ويعتبر برنامج معايير المسافر الصيني جزءاً من مبادرة «نهج دبي»، وهي من الأدوات التدريبية التفاعلية التي طوّرتها كلية دبي للسياحة. فيما يستهدف البرنامج الموظفين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة، ويلبّي كذلك احتياجات شريحة أوسع من الموظفين ممن يتعاملون مباشرة مع الزوّار سواء في قطاعات الضيافة أو التجزئة أو المواصلات أو غيرها.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «مع تنامي أهمية الصين كأحد أسرع الأسواق الرئيسية نمواً لقطاع السياحة في دبي، فإنّ برنامج معايير المسافر الصيني سوف يساهم في تزويد الموظفين ممن يتعاملون مباشرة مع الزوّار بالمعلومات والمعرفة المناسبة لمختلف الشرائح من الزوّار، وخدمة المتعاملين، والحصول على المهارات الضرورية للارتقاء بمستوى الخدمة.

وستساهم هذه الدورة في مساعدة المشاركين على وضع خطة لدعم استراتيجية التسويق الخاصة بمؤسساتهم وشركاتهم لجذب الزوار من الصين.