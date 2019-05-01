128 بوابة ذكية في مطار دبي لتسهيل إجراءات المسافرين

المصدر: دبي - البيان

يضم مطار دبي الدولي، وهو المطار رقم واحد في العالم خلال السنوات الخمس الماضية بالنسبة لأعداد المسافرين الدوليين، 128 بوابة ذكية حتى تاريخه، ما ساعد ملايين المسافرين على إنجاز إجراءاتهم الروتينية المتعلقة برقابة الحدود ضمن زمن قياسي لا يتجاوز 9 ثوانٍ كمعدل وسطي، وذلك وفقاً لما صرح به أحد المسؤولين في شركة إمارتيك.

وقالت رضوى حُزين، المسؤول التنفيذي عن البرمجيات في شركة إمارتيك الاستشارية في مجالي التكنولوجيا والإدارة التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في عرض قدمته في منتدى قادة المطارات العالمية : «إن مطار دبي الدولي قد استقبل العام الماضي 120,000 مسافر كمعدل يومي في أوقات الذروة».

وقال عبد القادر عبيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت وورلد، مزودة الاتصالات لدبي الجنوب، إنه سيكون هناك 30 مليون طائرة من دون طيار بحلول العام 2021، ما يفرض تحدياً كبيراً على التشغيل الطبيعي للمطارات حول العالم.