«سويس-بل هوتيل» توسّع محفظتها إلى 250 فندقاً بحلول 2022

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة سويس-بل هوتيل إنترناشيونال، سلسلة الضيافة العالمية الحائزة على جوائز عالمية، أمس في معرض سوق السفر العربي، النقاب عن استراتيجيتها للتوسع على المستوى العالمي، والتي ترمي إلى الوصول إلى 250 فندقاً في جميع أنحاء العالم، وبمجموع 50 ألف غرفة قيد التشغيل والتطوير بحلول العام 2022. وتمتلك المجموعة حالياً محفظة أعمال تتألف من 145 فندقاً ومشروعاً، مع 14 علامة تجارية فريدة موزعة على 24 دولة.

وقال غافن فاول رئيس مجلس الإدارة ورئيس سويس-بل هوتيل إنترناشيونال: «إننا نشهد زخماً ممتازاً في النمو عبر محفظتنا من العلامات التجارية».