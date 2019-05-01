مجموعة الخوري تضع علامتها على 9 فنادق قبل إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أكد عبدالله محمد طيب خوري، نائب رئيس فنادق الخوري إن سوق الضيافة في دولة الإمارات يشهد مرحلة كبيرة من النمو حالياً، وهي الفترة المليئة بالزخم والتي تسبق إكسبو 2020 دبي، حيث يستعد القطاع بتطوير نفسه من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث لدينا 650 غرفة حالياً في 4 فنادق في دبي، والمجموعة ملتزمة بإضافة 508 غرف جديدة قبل معرض إكسبو 2020، وستتوسع لاحقاً بـ 9 مشاريع فندقية خلال الخمس سنوات المقبلة في الإمارات ودول الخليج، ولكن الأفضل في الموضوع هو الاستعداد لمرحلة ما بعد الحدث، بمزيد من التطوير والبحث عن الفرص.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة حالياً على إنشاء أحد الفنادق الرائدة ذات 4 نجوم تحت اسم الخوري سـكاي جـاردين بالقرب من مطار دبي الدولي.

ومن المقرر افتتاح الفندق، والذي سيضم 258 غرفة، في منتصف عام 2020، وذلك قبل بدء معرض إكسبو خلال شهر أكتوبر. كما تخطط الشركة في المستقبل القريب لإنشاء 300 غرفة إضافية من خلال فندقين جديدين بمدينتي مسقط وصحار في سلطنة عمان، ومن خلال فنادقها الأربعة في وجهات الأعمال الرئيسية والمواقع السياحية في دبي، تلعب فنادق الخوري دوراً رائداً في مجال الضيافة في دبي.

وقال لدينا استثمارات في مجال الفندقة على المستوى القريب والبعيد، وكذلك مشاريع أخرى للمجموعة، ولدينا مشروع صناعي كبير وتوسع في الصناعة في مجال صناعة مولدات الكهرباء الخاصة للتصدير فقط، وسننقل مصنعنا من منطقة رأس الخور إلى جبل علي، وحصلنا لها على سوق في الصين نفسها، اضافة للسوق الدولية.