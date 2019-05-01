«فلاي دبي» تحتفل بإنجازاتها بمزيد من التطوير

المصدر: دبي ـ البيان

تزامنت مشاركة فلاي دبي في سوق السفر العربي هذا العام مع الذكرى العاشرة لانطلاقة الشركة التي بدأت عملياتها في الأول من يونيو من العام 2009. واحتفالاً بهذه المناسبة أطلقت الناقلة موقعاً الكترونياً جديداً تتيح من خلاله للمسافرين مشاركة ذكرياتهم.

وعلى مدى العقد الماضي، غيرت الناقلة من أسلوب سفر الناس. واليوم تدخل فصلًا جديدًا من النضوج المدعوم مدعومًا بالنمو المستدام وتحسين تجربة المسافرين تجربة الركاب المعززة والالتزام المتجدد بفتح الأسواق غير المخدومة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي بهذه المناسبة «لقد قطعت فلاي دبي شوطًا طويلاً منذ رحلتها الأولى في عام 2009. وما زلنا نعكس البيئة التي نعمل فيها، مرونتنا وتفهمنا العميق لاحتياجات المسافرين المتغيرة والتزامنا بفتح الأسواق غير المخدومة مكننا من تطوير انموذجنا للأعمال ومنتجاتنا وخدماتنا التي نوفرها لنصبح شركة الطيران التي نحن عليها اليوم».

خدمات مريحة

وأضاف الغيث «»لقد تأسسنا برؤية تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة وبأسعار معقولة بهدف إزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة.

وسنبقى أوفياء لهذا العهد، واليوم 71 من وجهاتنا ليس لديها أو لها عدد قليل جداً من الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات العربية المتحدة. وأضاف الغيث إن خدمة هذه الأسواق تتيح لسكان يبلغ عددهم 1.5 مليار نسمة فرصة سفر أكثر ملاءمة والوصول إلى واحد من أكبر مراكز الطيران في العالم وسهولة اتصال دولهم مع العالم«.

شكر فريق العمل

وأكد الغيث» مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لهذا العام، أود أن ألقي نظرة على بعض من إنجازاتنا الهامة لأتوجه بالشكر إلى فرقنا في فلاي دبي وجهودهم الموصولة والموثوقة في هذا المجال. والنمو والنجاح الذي تحقق لم يكن ممكناً لولا تلك الجهود.

وخلال سنواتها العشر الماضية اختار 70 مليوناً السفر مع فلاي دبي منذ انطلاقتها في عام 2009. وخلال تلك الفترة أضافت فلاي دبي عدداً من الانجازات إلى سجلها الحافل. بدءاً من إدخال نظام الترفيه على متن أسطولها في عام 2010 إلى إطلاق درجة رجال الأعمال في 2013 وصولاً إلى ثلاث طلبيات ضخمة لشراء طائرات تجارية إضافة إلى شراكتها الشاملة مع طيران الإمارات.

وعلى هامش مشاركتها في سوق السفر العربي استضافت فلاي دبي اكثر من 500 من وكلاء السياحة والسفر من مختلف الأسواق ضمن شبكتها العالمية بهدف توجيه الشكر لهم على دعمهم الموصول خلال السنوات الماضية.

منصة لجميع المسافرين

احتفالاً بمرور عشر سنوات على انطلاقة فلاي دبي، أطلقت الناقلة موقعًا إلكترونيًا خاصاً، www.comeflydubaiwithus.com وهو يوفر منصة لجميع المسافرين لتبادل ذكرياتهم المفضلة حول السفر مع فلاي دبي.

يعرض هذا الموقع التجارب التي وفرتها فلاي دبي على مدى السنوات العشر الماضية ؛ وحثت فلاي دبي جميع من سافروا مع فلاي دبي للانخراط ومشاركة ذكرياتهم المفضلة. ستتاح للذين يشاركون الفرصة للفوز بواحدة من 10 تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية ضمن شبكة فلاي دبي.