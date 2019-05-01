«دويتشه هوسبيتاليتي» تتوسع بإطلاق فنادق جاز إن ذا سيتي في دبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة الفنادق الألمانية «دويتشه هوسبيتاليتي» عن خططها التوسعية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى زيادة محفظتها العالمية من 150 إلى 250 فندقاً بحلول عام 2024، وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2019، إذ تخطط الشركة لافتتاح فنادق جديدة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.

وتسجّل شركة «دويتشه هوسبيتاليتي»، المعروفة بتقديمها خدمات الضيافة وفق أرقى وأجود المعايير العالمية وجمعها بين شغف الضيافة الألمانية والذوق العالمي، حضورها حالياً في الشرق الأوسط عبر فندقين تابعين لعلامة «شتيجنبرجر» و5 فنادق تابعة لعلامة «إنترسيتي هوتيل».

وقال توماس فيلمز رئيس مجموعة دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية: تتضمن خطط توسعنا في الإمارات العربية المتحدة إطلاق علامة فندقية جديدة في المنطقة، حيث تستعد المجموعة لإطلاق أول فنادق علامة «جاز إن ذا سيتي» الفندقية في ديرة، دبي في عام 2022، وتتميز فنادق «جاز إن ذا سيتي» بأنها تمثل منزلاً ثانياً لهواة الموسيقى.