توسعة اتلانتس استعداداً لاستضافة «إكسبو 2020»

المصدر: دبي-البيان

كشف تيموثي كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجع أتلانتس دبي أن نسبة انجاز تنفيذ مشروع التجديد والتوسعة في المنتجع وصلت إلى 85 %، متوقعا الانتهاء كليا من عملية التوسعة سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن مشروع التجديد الذي استمر ثلاث سنوات، يتضمن تجديد جميع غرف وأجنحة المنتجع الـ1539. حيث يتم تجديد 50 غرفة وجناحاً كل 6 أسابيع، لضمان عدم تأثير المشروع على إقامة الضيوف، وبذلك يكون الفندق أتلانتس النخلة جاهزاً لاستضافة «اكسبو 2020».

وأوضح كيلي أن مشروع التجديد يسعى إلى تقديم منظور جديد ومتميز للمنتجع، ويأتي مشروع تحديث منتجع أتلانتس النخلة قبيل إطلاق مشروعنا الثاني «روايال أتلانتس ريسورت اند ريزيدنسيز» الذي سيفتتح رسميا في 2020، .