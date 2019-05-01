راشد بن حميد: الإمارات واجهة مثالية للسائحين والمستثمرين

المصدر: دبي - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً مشرفاً للعالم بأسره، فهي الإمارات واجهة مثالية للسائحين والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه عبد العزيز الجسمي مدير عام آر القابضة، وعدد كبير من المسؤولين لمعرض السفر العربي 2019.

وقال إن الدولة تعد قبلة للسياح، إذ تتوفر فيها كل المقومات الجاذبة لمختلف الفئات، مبيناً أن القيادة الرشيدة تقدم كافة أنواع التسهيلات للشركات السياحية والمستثمرين لتعزيز عملهم وتمكينهم من استمرار مشاريعهم الناجحة.

وتجول في أرجاء المعرض الذي تشارك فيه حوالي 3 آلاف جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة متخصصة في صناعة السياحة والترفيه من دولة الإمارات وقرابة 90 دولة عربية وأجنبية تعرض وتروج ما لديها من إمكانيات وفرص استثمارية وكذلك التسهيلات والخدمات التي تقدمها للسياح من مختلف الثقافات والأعمار.

وذكر أن معرض السفر العربي يعد أبرز حدث عالمي لصناعة السفر والسياحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وملتقى حيوياً يجمع كافة الجهات والدوائر تحت مظلته لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المميزة.