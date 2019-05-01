فنادق الإمارات تستقطب أحدث الابتكارات العالمية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أجمع مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي على أن هناك توجهاً متزايداً نحو تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في قطاع الفنادق والضيافة في الإمارات، لما لهما من تأثير واضح في تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية وتخفيض النفقات التشغيلية إلى جانب تحسين تجارب النزلاء.

وأضاف هؤلاء لـ«البيان الاقتصادي» على هامش فعاليات معرض «سوق السفر العربي 2019»، أن التقنيات التكنولوجية الجديدة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتصميم واستخدام الروبوتات وتقنية «بلوك تشين» تمهّد الطريق أمام القطاع نحو تغييرات جذرية في المشهد العام في قطاع الضيافة محلياً ودولياً.

وقال الخبراء إن دولة الإمارات تتصدر عدداً من المؤشرات العالمية المرتبطة بالحياة الرقمية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر جودة البنية التحتية للاتصالات، كما جاءت في الترتيب السادس على صعيد جودة الخدمات عبر شبكة الإنترنت، وفق دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018.

وقال باسكل جوفن، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا يكتسب أهمية كبيرة في الإمارات، لا سيما في ظل ما تتمتع به دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام من فرص استثمارية كبيرة في مجال السياحة، لافتاً إلى أن قطاع الضيافة يمر بأحد أقوى التحولات بسبب التطور التكنولوجي في كل جانب من جوانب رحلة النزلاء.

ولفت إلى أن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال «IHG» التي تدير أكثر من 30 ألف غرفة فندقية في أسواق الدولة، تعمل على زيادة استخدام للتكنولوجيا ودمجها في خدمات الضيافة، وذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية حول العالم والطلب الحالي على تلك الخدمات.

تغييرات جذرية

وقال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، إن التقنيات التكنولوجية بشكل عام تعيد صياغة صناعة الضيافة من خلال إجراء تغييرات جذرية في كل جانب من جوانب الأعمال التجارية.

وأضاف أن التقنيات التكنولوجية المبتكرة تعزز العمليات التشغيلية وتساعد على تحفيز الإيرادات من خلال تقليل التكلفة.

فرص جديدة

وقال سليم زيان، المدير العام لفندق كمبينسكي مول الإمارات، إن التقنيات التكنولوجية الناشئة توفر خلق فرص جديدة لصناعة السياحة والضيافة، مضيفاً أن الفنادق الإماراتية تأتي في طليعة المستفيدين من هذه التقنيات، بهدف تحسين تجربة الزوار والمسافرين.

وأضاف أن كمبينسكي مهّدت لتقديم مجموعة واسعة من التجارب عبر التقنيات الحديثة، وتقوم حالياً باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بتطبيق المزيد من الحلول التكنولوجية الحديثة.