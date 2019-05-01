«أدنوك» تخطط لجمع 18.3 ملياراً من خطوط أنابيب الغاز

المصدر: أبوظبي- البيان

تخطط شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لجمع 5 مليارات دولار (18.35 مليار درهم) على الأقل من خطوط الأنابيب الخاصة بها والمخصصة لنقل الغاز الطبيعي، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» مؤكدة أن «أدنوك» تبحث مع مستشارين ماليين كيفية جلب مستثمرين دوليين للاستثمار في الخطوط، موضحة أن المباحثات ما زالت في مراحلها الأولى، كما لم تتخذ الشركة بعد أي قرار نهائي بشأن الصفقة المحتملة. وذكرت الوكالة أن «أدنوك» تكلف بنوكاً بإدارة الخطط الخاصة بالصفقة المحتملة، مضيفة أن الصفقة حال حدوثها ستتخذ شكل استئجار لخطوط الغاز لفترة زمنية محددة.