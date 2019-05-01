مؤتمر«كاسبرسكي لاب» يناقش التهديدات الرقمية بالمنطقة

المصدر: كيب تاون ــ صبري صقر

كشف خبراء في الأمن الإلكتروني، أن الإمارات شهدت 23 مليون هجوم بالبرمجيات الخبيثة، و1.1 مليون هجوم تصيد خلال الربع الأول من 2019.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لشركة «كاسبرسكي لاب»، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، الذي انطلقت فعالياته في كيب تاون بجنوب أفريقيا. واستعرض الخبراء المشاركون في المؤتمر، تطورات التهديدات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وفي جميع أنحاء العالم.

وناقش خبراء من فريق البحث والتحليل العالمي التابع لـ «كاسبرسكي لاب» في المؤتمر، مختلف التهديدات التي تواجه المستخدمين من شركات وأفراد في الوقت الراهن. وتناولت المناقشات، التهديدات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا خلال الربع الأول من 2019.

وأكد المشاركون في المؤتمر وقوع أكثر من 150 مليون هجوم ببرمجيات خبيثة في الربع الأول من عام 2019 وحده، وهو ما يمثل نحو 1.6 مليون هجوم يومياً، بزيادة قدرها 8.2 % عن الربع الأول من 2018.

وأكد الخبراء أن منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، تعرضت لحصة كبيرة من الهجمات بالبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الهواتف المحمولة، نظراً لاشتمالها على أعلى معدلات انتشار الهواتف المحمولة في العالم.

وأضاف الخبراء أن عدد الهجمات بالبرمجيات الخبيثة «المحمولة» في المنطقة خلال الربع الأول من الجاري، تجاوز 368,000 هجوم، بمعدل 4,098 هجوماً في اليوم، بارتفاع قدره 17 %، مقارنة بالربع الأول من الماضي.

وأظهرت المناقشات أن المنطقة واجهت خلال الربع الأول، سلسلة من الهجمات مستمرة، حيث بلغت البرمجيات الخبيثة الخاصة بتعدين العملات الرقمية 3.16 ملايين هجوم، بمعدل يومي قدره 35 ألف هجوم، وزيادة بنسبة 146 % عن الربع الأول 2018.

وأشار أمين حاسبيني رئيس فريق البحث والتحليل العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى كاسبرسكي لاب، إلى انخفاض في هجمات طلب الفدية، بوصفه «شاهداً مهماً على طبيعة التغيّرات التي يمكن أن تحصل في مشهد التهديدات الإلكترونية».

مؤكداً أن الشركات المنتجة للحلول الأمنية، تبذل «جهوداً إضافية كبيرة»، لضمان أمن المستخدمين، في حين يستمر تحوّل مجرمي الإنترنت إلى طرق أخرى أشدّ فاعلية، سعياً منهم للحصول على المال، وقال: علينا أن ندرك أن الانخفاض في هجمات طلب الفدية، يعني أن الاهتمام قد تحوّل إلى مجال آخر، وعلى ما يبدو، فإن التهديدات المالية التي تواجه الأفراد والمؤسسات، تتزايد بلا هوادة، وليس مؤتمرنا «سايبرسيكيوريتي ويكند»، إلا منبراً لرفع الوعي بالمجالات الجديدة والناشئة التي تعاني مَواطن ضعف.

إحصاءات

وأظهرت إحصاءات خدمة «Kaspersky Security Network» السحابية، أن 27.3 % من جميع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا تأثروا خلال الربع الأول من 2019، بحوادث مرتبطة بتهديدات الويب. وضمّت السعودية أكبر عدد من المستخدمين المتأثرين بهذه التهديدات، بنسبة 35.9 %، في حين أن ناميبيا كانت أقل الدول تأثراً (18.5%).

وقد أبلغ ما يقرب من نصف المستخدمين (بمعدل 49.3 %) في المنطقة، عن تهديدات محلية، كتلك التي تنتشر في الشبكات المحلية عبر الأقراص المدمجة، أو قطع الذاكرة المحمولة USB. وقد وُجد أعلى تركيز لهذه التهديدات في كينيا (56.8 %)، وأقلّه في جنوب أفريقيا (43.6 %).

وكشفت كاسبرسكي لاب كذلك، عن التهديدات التي تواجهها البلدان في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، كل على حدة. وتُظهر النظرة المقربة، أن مشهد التهديد ليس موحداً دائماً، وأن بعض الدول تشهد أنواعاً معينة من التهديدات أكثر من غيرها.

حلقة نقاشية

وتضمّن المؤتمر حلقة نقاشية حول التوعية والتثقيف بالأمن الإلكتروني، باعتبارهما من العناصر الرئيسة لبناء حماية مستدامة لأي شركة، وهو ما يُنظر إليه باعتباره «جدار الحماية البشري».

وقال باران أردوغان، المؤسس وكبير مسؤولي التقنية في «سيكيور كومبيوتنغ»: ثمّة عاملان رئيسان يتغيران بسرعة، ما يزيد كثيراً الحاجة إلى الوعي الإلكتروني، أولهما مساحة الهجوم التي تتطوّر وتتسع.

فقد كان التركيز ينصبّ في الماضي على الأمن المتمحور حول تقنية المعلومات لأن وصول المستخدمين إلى موارد تقنية المعلومات كان محدوداً، ويتمّ عبر واجهات استخدام أقلّ تعقيداً، ولكن اختلف الوضع راهناً، وأصبح الوصول إلى بيانات الشركة يتمّ من كل مكان ومن أي جهاز، كالسحابة والأجهزة المحمولة، وهذا أمر طبيعي للشركات التي ترغب في التطوّر والنمو، تسعى إلى إتاحته قدر الإمكان.

أما العامل الثاني، فهو ازدياد التعقيد والتطور في نواقل الهجوم، التي أضحت كذلك تتمحور حول المستخدم، فتركيز مجرمي الإنترنت، يزداد أكثر على الموظفين لأنه من الأسهل بكثير اختراق تدابير الدفاع الإلكتروني عبر الموظفين الذين يفتقرون للوعي اللازم».

تصيد

بلغت هجمات التصيّد 5.83 ملايين هجوم، بمعدل يومي قدره 64 ألف هجوم، وزيادة بنسبة 334% عن الربع الأول من 2018. وهجمات طلب الفدية 193 ألف هجوم، بمعدل يومي 2100 هجوم، وانخفاض بنسبة 18 % عن الربع الأول من 2018.