«دبي لتنمية الصادرات» تروّج المنتج الغذائي العربي في الأسواق الأفريقية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس بدبي، الملتقى التجاري للصناعات الغذائية.

ويتضمن الملتقى المقام تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية عقد لقاءات ثنائية بين أكثر من 40 مشترياً يعملون في مختلف أنواع الغذائية المصنعة، من 15 دولة أفريقية، وبين مجموعة من المصنعين والمصدرين من الدول العربية ومصدرين محليين في دبي والدولة عموماً بهدف الاطلاع على احتياجاتهم السوقية وفرص التصدير. ويعد البرنامج جزءاً من استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تشجيع الشركات المحلية نحو إصدار منتجاتها الغذائية إلى الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم.

ويقام الحدث على مدار يومين، ويتضمن ما يزيد عن 200 من الاجتماعات بين المصنعين ومصدرين عرب ومحليين في قطاع التجزئة، وبين 40 من كبار المشترين والشركات العاملة في قطاع الأغذية، وشملت الدول كلاً من: النيجر، ومالي، وموريتانيا، والسودان، وإثيوبيا، والصومال، وبوركينا فاسو، والسنغال، وكينيا، وموزمبيق، والجابون، وبنين، وكوت ديفوار، ونيجريا، وأوغندا.

وتقدم الشركات الأعضاء من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مجموعة واسعة من مختلف الأغذية المصنعة ذات الجودة والكفاءة العالية، ومن أبرز منتجاتها: المشروبات، والبقوليات، والمخبوزات والمنتجات المعلبة، ومنتجات الألبان، والأغذية المجمدة، والمعجنات، والتمور، وغيرها من المنتجات.

وقال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات دبي: «تعد هذه المبادرة واحدة من المحاور الرئيسية لاستراتيجية دبي للصادرات في دعم المنتج المحلي، من خلال إنشاء منصات للمشترين والموردين لتبادل المعلومات حول الأسواق الجديدة والناشئة. وتحمل أفريقيا فرصة رائعة كما يتضح من النمو المرتفع نسبياً والطلب المتزايد الذي تشهده بلدان القارة. والاستهلاك المتزايد، وتوقعات نمو الصادرات والاستثمار لتلك البلدان، يجعل الشركات الإماراتية قادرة على المنافسة، وبناء علاقات تجارية مع السوق الأفريقي».

وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن التعاون مع «دبي للصادرات» يبرز اهتمامنا المشترك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية قدمت أكثر من 45 مليار دولار من تمويل التجارة منذ تأسيسها في 2008.