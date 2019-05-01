عقارات إطلاق منازل «كريك إيدج» ضمن «جزيرة خور دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت «خور دبي»، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة وتحتضن «برج خور دبي» والمنطقة التجارية الجديدة «دبي سكوير»، عن مجمع «كريك إيدج» السكني المطل على الواجهة المائية.

ويقع «كريك إيدج» في الجهة الشمالية من «جزيرة الخور»، مع إطلالة بانورامية على الخور التاريخي للمدينة. ويتألف «كريك إيدج» من برجين بارتفاع 40 و20 طابقاً، بالقرب من فندق «العنوان هابور بوينت» الفاخر، ويسهل الوصول منه إلى مختلف أرجاء «خور دبي» والمدينة بشكل عام.

ويضم المجمع الجديد 560 شقة، ومجموعة محدودة للغاية من منازل تاون هاوس المؤلفة من طابقين والمطلة على الواجهة المائية في منصة البوديوم. وتم إطلاق مبيعات الوحدات السكنية في 23 أبريل، 2019، حيث يمكن للعملاء الاختيار من بين شقق تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث.