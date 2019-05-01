«سوق دبي» يدعم ممارسات الحوكمة والاستدامة وحماية البيئة

المصدر: دبي - البيان

نظّم سوق دبي المالي ورشة عمل حول تطبيقات الحوكمة والاستدامة وحماية البيئة في قطاع الأعمال، وذلك بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات.

واستهدفت ورشة العمل إطلاع المستثمرين وممثلي شركات الوساطة العاملة في السوق وكذلك أعضاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات على نتائج أحدث تقرير عالمي حول واقع الحوكمة والاستدامة وحماية البيئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والصادر في مارس 2019 عن مبادرة الأمم المتحدة لمبادئ الاستثمار المسؤول ومعهد المحللين الماليين المعتمدين، علماً أن سوق دبي المالي شارك في إعداد محتواه.

وقد أبرزت مساهمة سوق دبي المالي في التقرير الحضور القوي لمبادئ الاستدامة والحوكمة وحماية البيئة ضمن معايير السوق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ضوء السجل الحافل للسوق في هذا المجال كأول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: يلعب سوق دبي المالي منذ تأسيسه عام 2000 دوراً حيوياً في قيادة جهود التطوير ونشر أفضل الممارسات العالمية في أوساط المتعاملين في السوق بوجه خاص وقطاعات الأعمال بوجه عام. ونحن نشجع الشركات المدرجة على التوسع في تطبيق تلك الممارسات.