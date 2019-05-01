النسخة الثالثة لـ«فينتك أبوظبي» 21 أكتوبر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن انطلاق الدورة الثالثة من قمة «فينتك أبوظبي» في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، وذلك في أعقاب النجاح الكبير للدورتين السابقتين من الحدث، ويتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 5000 مشارك. وأعلن السوق، خلال فعالية مساء أول من أمس، عقد شراكة مع «أن باوند» المتخصصة في بناء بيئات مبتكرة لقطاع التكنولوجيا المالية، لتنظيم الحدث وذلك تحقيقاً لطموحٍ سوق أبوظبي العالمي في جعل هذه القمة الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواحدة من بين الأفضل عالمياً.

مشاركة

وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في كلمة له إن الدورة الثالثة من فينتك أبوظبي تأتي في فترة مميزة تمر بها العاصمة والمنطقة كافة. وأضاف: حققنا إنجازات كبيرة في 3 أعوام فقط. وأطلقنا في نوفمبر 2016، مختبر سوق أبوظبي العالمي التنظيمي، أول بيئة رقمية تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي باتت اليوم البيئة الرقمية الأكثر نشاطاً في العالم بعد لندن.

مختبر تنظيمي

ونوه الصايغ إلى أن أبرز شركات المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي: هي «ناو موني» الشركة الأولى في المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، والتي تستخدم التكنولوجيا المحمولة لتحسين مستوى حياة ذوي الدخل المحدود من العمال القادمين إلى الدولة وأيضا «هللة» السعودية، وهي منصة متكاملة للدفع الإلكتروني في منطقة الخليج .

وذكر الصايغ أن من شركات المختبر التنظيمي كابيتال ورلد الهندية وهي منصة رقمية تنظم عملية القروض بكافة مراحلها، بدلاً من الحاجة لتقديم طلب قرض لعدة مصارف، وتجري حالياً نقاشات بين كابيتال ورلد وسوق أبوظبي العالمي لبناء منصة تدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وضمن فعاليات قمة «فينتك أبوظبي» 2019 سيُطلق سوق أبوظبي العالمي برنامجاً عالمياً للابتكار لتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين الصاعدين من جميع أنحاء العالم.