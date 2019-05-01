رئيس «بيركشاير»: دبي مدينة تنمو بفضل فكر قيادتها

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد فيل شريدان، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاواي هومسيرفيسيز جلف بروبرتيز»، المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت، ثالث أغنى شخص في العالم، أن افتتاح الشركة في دبي أخيراً، يعد بمثابة تصويت بالثقة على سوق العقارات في وجهة ذات قيمة ومدينة مؤثرة فيما حولها من مدن أخرى، إقليمياً وعالمياً، مثل دبي.

وقال في حوار مع «بلومبيرغ»، إن سبب اختيار الشركة لدبي تحديداً لاستضافة مقرها، يرجع إلى كون دبي مدينة تنمو باستمرار من عام لآخر، وأن العديد من الأشخاص من أصحاب الثروات الطائلة حول العالم ينظرون إلى السوق العقارية في دبي، باعتبارها استثماراً جيداً يحمل العديد من فرص الربح.

وأضاف: «دبي مدينة رائعة ومذهلة، وتتمتع بالعديد من المميزات الرائعة، كفكر قيادتها، بنيتها التحتية، مطارها، ومناطقها الحرة، وغيرها، وثمة العديد من الأشياء التي تجري على أرض هذه المدينة، وتدعونا للاعتقاد بقرب عودة سوقها العقارية للانتعاش».