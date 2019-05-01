الإمارات الخامسة عالمياً في استقطاب الأثرياء

المصدر: دبي - البيان

أكدت الإمارات جاذبيتها لرؤوس الأموال وأصحابها من مالكي الثروات الطائلة بوصفها وجهة عالمية رئيسية للاستثمار وتنمية الأموال، بتصنيفها في المركز الخامس عالمياً في عدد الأشخاص فائقي الثروات الذين انتقلوا إليها العام الماضي للعيش والاستقرار فيها. فوفقاً لدراسة نشرتها أخيراً شركة «نيو وورلد ويلث»، استقبلت الإمارات العام الماضي ألفي شخص من أصحاب الثروات الطائلة «مليون دولار فأكثر»، لتحتل بذلك المركز الخامس على قائمة الوجهات الأكثر استقطاباً للأثرياء في العالم. وتفوّقت الإمارات على فرنسا، وتركيا، والهند، وروسيا، والصين.