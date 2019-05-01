5 ملايين درهم تجارة أبوظبي من التبغ في يناير 2019

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت تجارة أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة منه 5 ملايين درهم فقط خلال يناير الماضي في مؤشر على مدى التراجع الذي شهده هذا النوع من التجارة منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية.

وكانت دولة الإمارات بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية على شريحة من السلع المضرة بالصحة العامة مطلع شهر أكتوبر 2017 وجرى بموجبها فرض ضريبة على التبغ بنسبة 100% بالإضافة الى بعض المنتجات الأخرى بين 50 إلى 100% ومنها المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وأسهم هذا الإجراء في تراجع الإقبال على السلعة وهو ما ظهر جليا من خلال الأرقام التي يصدرها مركز الإحصاء في أبوظبي والمخصص لرصد حركة تجارة السلع غير النفطية للإمارة.

وبحسب الأرقام التي أصدرها مركز الإحصاء فقد بلغت قيمة صادرات أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة منه 100 ألف درهم فقط خلال يناير من العام الجاري.

ويتضح من خلال التحليل التفصيلي لتجارة الإمارة من التبغ في الشهر الأول من العام الجاري أن غالبيتها كانت عبارة عن إعادة تصدير وبقيمة وصلت إلى 4.8 ملايين درهم مقارنة مع 6 ملايين درهم في يناير 2018.

أما على مستوى الواردات فقد بلغت 100 ألف درهم فقط خلال يناير الماضي، في حين وصلت قيمتها إلى 330 ألف درهم في الشهر ذاته من 2018.