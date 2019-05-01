«الأحواض الجافة العالمية» تنجز تدريبات الطوارئ المشتركة

المصدر: دبي - البيان

قامت الأحواض الجافة العالمية، المزوّد العالمي في خدمات قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، بإكمال مناورات الطوارئ المشتركة مع الجهات المحلية في الإمارات في ساحة مُنشأتها في دبي.

وتعاونت جميع فرق الاستجابة لحالات الطوارئ معاً بكفاءة إذ تم وضع الإجراءات قيد التنفيذ، وذلك لإدارة الحوادث بشكل أكثر فاعلية. اشتمل سيناريو التدريبات على حريقٍ ضخم مع عدد كبير من الإصابات على الرصيف البحري 1 على متن سفينة الغاز الطبيعي المُسال «بورتوفي».

تعاون الجهات المحلية على تدريبات الطوارئ اشتمل على القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، وشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الصحة بدبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أبوظبي.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: «إن اختبار خدمات الطوارئ يلعب دوراً حيوياً في ضمان قدرتنا على الاستجابة بفاعلية خلال الفترات الزمنية الحرجة عند وقوع الحوادث ويضمن تدريب موظفينا بشكلٍ صحيح نشر خدمات الطوارئ بما يتماشى مع معايير ومستويات السلطات.

لقد أتاح هذا التدريب الاستراتيجي فرصة ممتازة لنا لتقييم إجراءاتنا وتحسينها».