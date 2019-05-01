فعاليات استعراض تجربة الإمارات الرقمية في المنتدى الأفريقي للاتصالات

المصدر: دبي - البيان

استعرض حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تجربة الإمارات الناجحة في توظيف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي، بوصفها نموذجاً يمكن تعميمه والبناء عليه في دول أخرى من العالم.

جاء ذلك خلال المشاركة في جلسة نقاش جمعته بعدد من كبار المسؤولين والخبراء ضمن فعاليات المنتدى الأفريقي للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي استضافته مدينة أبيدجان في ساحل العاج.

وعرض المنصوري تجربة الإمارات الناجحة في مجال التحول الرقمي والخدمات الذكية، مشيراً إلى أن الإمارات استطاعت أن تحتل مكانة بارزة في قطاع الاتصالات، مستفيدة من مجموعة عوامل، من أهمها عنصر القيادة وتعزيز الكفاءات الوطنية وروح الفريق، وخلال سنوات قليلة تتابعت المبادرات الخلاقة في الدولة.