غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد عبد الله غرير القبيسي، نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، انعكست بشكل كبير على الجانب الاقتصادي الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في العديد من مجالات التعاون التجاري، وأبرزها في قطاعات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تُعدّ الإمارات مستثمراً رئيساً في كازاخستان من بين دول الشرق الأوسط، فيما تحظى جمهورية كازاخستان باهتمام مميز لدى قطاع الأعمال الإماراتي، لا سيما أنها تستقطب نحو ما يزيد على 200 شركة إماراتية تعمل في كازاخستان.

جاء ذلك خلال الاجتماع التجاري الذي نظمته غرفة أبوظبي، صباح أمس، وجمع بين نخبة من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية الكازاخستانية يمثلون 20 شركة، ونظرائهم من رواد الأعمال والشركات في إمارة أبوظبي، لتعزيز أوجه التعاون والعلاقات بين مجتمع الأعمال لدى الجانبين، والتعرف إلى الفرص المتاحة لإقامة شراكات مثمرة على الصعيدين التجاري والاستثماري. حضر الاجتماع ماديار مينيلبيكوف، سفير كازاخستان في الإمارات، وهلال الهاملي، نائب المدير العام لغرفة أبوظبي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص.